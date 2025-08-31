Италия не допусна изненада

Отборът на Италия победи с 96-79 Босна и Херцеговина в мач от група С на ЕвроБаскет, изиграл се тази вечер в Кипър.

Двата отбора се "захапаха" от самото начало на срещата и продължиха равностойния сблъсък до почивката, като на нея италианците се оттеглиха с крехка преднина от 4 точки. След паузата те добавиха още 7 точки към аванса си, влизайки с 11 точки преднина в заключителната четвърт. В нея нещата изглеждаха равностойни почти до края, но "скуадра адзура" извлече максималното в края и се поздравиха с победата.

Симоне Фонтекио "избухна" с 39 точки за Италия, а 14 вкара Марко Спису.



За Босна и Херцеговина 21 точки реализира Юсуф Нуркич.

Снимка: ФИБА