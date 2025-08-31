Популярни
  • 31 авг 2025 | 20:21
Испания съсипа Кипър

Отборът на Испания разби с 91-47 Кипър в мач от група С на ЕвроБаскет, изиграл се днес на кипърска земя.

Действащият европейски шампион започна ударно срещата, като изцяло доминираше на игрището, позволявайки на домакините да вкарат едва 17 точки до почивката срещу 41 в полза на "иберийците". След паузата нещата не изглеждаха по-различно. Баскетболистите на Испания продължиха да си правят каквото искат на паркета и в крайна сметка записаха убедителна победа в третия си мач на Европейското първенство.

Най-резултатен за успеха на Испания беше Уили Ернангомес с 19 точки, Санти Юста се разписа с 12 точки.

За Кипър Даръл Уилис реализира 16 точки.

Снимка: ФИБА

