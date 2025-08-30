Популярни
Ден 7 на US Open: Синер, Гоф и Швьонтек приковават вниманието

  • 30 авг 2025 | 12:59
  • 206
  • 0
В седмия ден на US Open ще станем свидетели на мачовете на някои от фаворитите в горната половина на схемата.

Феновете най-вероятно ще се интересуват основно от срещата на световния номер 1 и фаворит за трофея Яник Синер срещу Денис Шаповалов, която е насрочена за около 20 часа.

Синер е по-доминантен от Алкарас в "Шлема", сочи статистиката
Синер е по-доминантен от Алкарас в "Шлема", сочи статистиката

Програмата на централния корт се открива в 18:30 от надеждата на домакините Кори Гоф, която ще играе с Магдалена Фрех.

Вечерната сесия в Ню Йорк започва в 02:00 часа след полунощ и главна героиня в нея ще бъде Ига Швьонтек, чието изпитание е в лицето на рускинята Анна Калинская.

Вероятно последният приключил мач за деня в програмата ще бъде между Томи Пол и Александър Бублик, които би трябвало да започнат около 03:30 часа.

