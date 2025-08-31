Канадец шокира Зверев - германецът аут от US Open!

Световният номер три Александър Зверев допусна изненадващо поражение от канадеца Феликс Ожер-Алиасим в срещата от третия кръг на US Open. Германецът започна силно и взе първия сет, но впоследствие се пропука и допусна обрат. Така канадският състезател стигна до крайното 4:6 7:6(7) 6:4 6:4 за 3 часа и 49 минути игра.

Зверев игра силно от сервис и направи 12 аса, но и прояви липса на прецизност, записвайки общо 5 двойни грешки. Освен това той реализира само две от деветте си възможности за пробив, докато неговият съперник осъществи половината от шансовете си за брейк.

Aliassime d. Zverev 4-6 7-6 6-4 6-4



Felix is into the Round of 16 at the U.S. Open for the first time since 2021.



He was 2-6 against Sascha coming into this match, and hadn't beaten him since 2022.



✅9th Slam R16

✅20th career top 10 win



What a performance



🇨🇦 pic.twitter.com/mXBKKJomDl — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2025

В следващия кръг Ожер-Алиасим ще се изправи срещу Андрей Рубльов, който стигна до много труден успех срещу Чк Лам Коулман Лонг от Хонг Конг с 2:6 6:4 6:3 4:6 6:3. Те ще играят още днес - 31 август 2025 г. (неделя).

