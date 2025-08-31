Популярни
Канадец шокира Зверев - германецът аут от US Open!

  • 31 авг 2025 | 06:38
  • 1980
  • 0
Канадец шокира Зверев - германецът аут от US Open!

Световният номер три Александър Зверев допусна изненадващо поражение от канадеца Феликс Ожер-Алиасим в срещата от третия кръг на US Open. Германецът започна силно и взе първия сет, но впоследствие се пропука и допусна обрат. Така канадският състезател стигна до крайното 4:6 7:6(7) 6:4 6:4 за 3 часа и 49 минути игра.

Зверев игра силно от сервис и направи 12 аса, но и прояви липса на прецизност, записвайки общо 5 двойни грешки. Освен това той реализира само две от деветте си възможности за пробив, докато неговият съперник осъществи половината от шансовете си за брейк.

В следващия кръг Ожер-Алиасим ще се изправи срещу Андрей Рубльов, който стигна до много труден успех срещу Чк Лам Коулман Лонг от Хонг Конг с 2:6 6:4 6:3 4:6 6:3. Те ще играят още днес - 31 август 2025 г. (неделя).

Ден 7 на US Open: Бублик и Пол правят зрелището на турнирния ден!
Ден 7 на US Open: Бублик и Пол правят зрелището на турнирния ден!
Ден 7 на US Open: Бублик и Пол правят зрелището на турнирния ден!

  • 31 авг 2025 | 05:30

Ден 7 на US Open: Бублик и Пол правят зрелището на турнирния ден!

  • 31 авг 2025 | 05:30
  • 11084
  • 0
Синер загуби първи сет на US Open, но победи корав канадаец

  • 31 авг 2025 | 01:53

Синер загуби първи сет на US Open, но победи корав канадаец

  • 31 авг 2025 | 01:53
  • 550
  • 0
Росица Денчева загуби финала на двойки в Швейцария без игра

  • 30 авг 2025 | 16:44

Росица Денчева загуби финала на двойки в Швейцария без игра

  • 30 авг 2025 | 16:44
  • 1382
  • 0
Изабелла Шиникова отпадна на полуфиналите в Брашов

  • 30 авг 2025 | 16:14

Изабелла Шиникова отпадна на полуфиналите в Брашов

  • 30 авг 2025 | 16:14
  • 632
  • 0
Джокович: Трябва да свикна, че във всеки мач може да ми се случи нещо

  • 30 авг 2025 | 13:25

Джокович: Трябва да свикна, че във всеки мач може да ми се случи нещо

  • 30 авг 2025 | 13:25
  • 1902
  • 0
"Човече, засрами се!" Бизнесмен предизвика гнева на целия свят с тази постъпка на US Open

  • 30 авг 2025 | 12:08

"Човече, засрами се!" Бизнесмен предизвика гнева на целия свят с тази постъпка на US Open

  • 30 авг 2025 | 12:08
  • 1331
  • 1
И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 193509
  • 753
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 263
  • 0
Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

  • 31 авг 2025 | 07:22

Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

  • 31 авг 2025 | 07:22
  • 1509
  • 0
Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

  • 31 авг 2025 | 00:13

Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

  • 31 авг 2025 | 00:13
  • 23619
  • 47
Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

  • 31 авг 2025 | 00:30

Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

  • 31 авг 2025 | 00:30
  • 30350
  • 78
Керкез: Главите горе! През последните две седмици виждам отбор, така трябва да продължим

  • 30 авг 2025 | 23:43

Керкез: Главите горе! През последните две седмици виждам отбор, така трябва да продължим

  • 30 авг 2025 | 23:43
  • 15699
  • 62