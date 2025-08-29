Илиан Илиев: Поведението в последните два мача не е добро

Популярни
  29 авг 2025
Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев говори след загубата на тима с 0:1 от Ботев (Враца) в двубой от седмия кръг на efbet Лига.

"Не знам какво се случва след дербито. Излизаме без хъс и агресия. Ако не бяхме направили тази грешка, можеше да измъкнем 0:0, но поведението в последните два мача не е добро. Почивката идва навреме, за да можем да изчистим главите на футболистите.

Агресията и самочувствието не беше на ниво. Днес стартирахме доста офанзивно, но ни куцаше изнасянето на топката. Ако не си върнем манталитета, ще страдаме. Надявам се след паузата да покажем друго лице", заяви Илиан Илиев.

