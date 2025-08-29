Популярни
Ботев (Враца) 0:0 Черно море

  • 29 авг 2025 | 19:44
  • 2873
  • 2
Ботев (Враца) 0:0 Черно море

Отборите на Ботев (Враца) и Черно море играят при резултат 0:0 в мач от седмия кръг на efbet Лига.

БОТЕВ (ВРАЦА) – ЧЕРНО МОРЕ 0:0

Стартови състави:

Ботев (Враца): 25. Димитър Евтимов, 4, Ариан Кабаши, 97. Владислав Найденов, 9. Даниел Генов, 12. Илия Юруков, 79. Мартин Петков, 11. Мартин Ачков, 24. Мартин Смоленски, 46. Милен Стоев, 2. Никола Влайкович, 17. Хосе Гайегос

Черно море: 33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 8. Асен Дончев, 15. Даниел Мартин, 71. Васил Панайотов, 11. Жоао Педро, 19. Георги Лазаров, 20. Фелипе Кардосо, 9. Густаво Франса

