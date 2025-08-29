Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море се изправят един срещу друг в двубой седмия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Христо Ботев” стартира в 19:45 часа, а главен съдия ще бъде Георги Кабаков.

Двата тима се намират в добра форма и започнаха положително новия сезон. Домакините от Враца към момента са седми в класирането и след първите шест кръга имат седем точки. Отборът на Христо Янев допусна само една загуба от старта на новата кампания и тя дойде срещу шампиона Лудогорец. По-негативното е, че “зелените” имат и само една победа, която постигнаха миналия кръг. Тогава Ботев се наложи над Добруджа като гост с 2:0.

Иначе врачани имат цели четири равенства, но показват доста стабилна игра в защита. Те имат допуснати едва четири гола в своята врата след първите кръгове и показаха, че могат да затруднят доста отбори през тази кампания.

Черно море също показва добри игри. Варненци са пети в генералното класиране и след първите шест кръга имат 12 точки. “Моряците” са и един от петте тима в родния елит, които все още нямат загуба. Те вече отпаднаха от европейските клубни турнири, така че могат да се фокусират изцяло върху представянето си в efbet Лига.

Иначе миналия кръг Черно море направи равенство 1:1 с Локомотив (Пловдив), но в последните си пет мача има три победи. Заедно с Левски и Лудогорец отборът на Илиан Илиев е с най-много отбелязани голове до момента - 11. Така че ще бъде интересно да видим кое ще надделее днес - добрата защита на Ботев (Враца) или опасното нападение на Черно море.

Двата тима играха за последно един срещу друг през декември месец миналата година. Тогава варненци победиха с 3:2 като гост. Като цяло “моряците” се явяват като доста неудобен противник на врачани, тъй като в последните си пет мача Черно море има само победи над днешния си опонент.