Черно море и Академик (Свищов) ще си сътрудничат

  • 26 авг 2025 | 10:24
  • 429
  • 0
Академик (Свищов) и Черно море сключиха меморандум за сътрудничество, съобщиха от свищовския клуб. Председателят на Управителния съвет на Академик Емил Перушанов посети "моряците" и бе запознат със структурата и методите на работа в ДЮШ. Изпълнителният директор на Морето Пламен Андреев проведе обиколка на спортната база и представи подробно начина на поддръжка и функциониране на клубните съоръжения, както и бъдещите планове за развитие на варненския клуб.

Перушанов и Андреев обсъдиха възможности за партньорство по линия на първите отбори, съвместни инициативи, тренировъчни лагери и проекти за развитие на млади футболисти. Според Перушанов общите усилия ще допринесат за развитието на таланти и за надграждането на футболната култура в отделните общности. В края на срещата двамата ръководители си размениха подаръци и увековечиха партньорството със снимка на стадион "Тича". От 2021 г. детските школи на Академик и Лудогорец си сътрудничат. 

Снимка: ОФК Академик - Свищов

