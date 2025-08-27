Илиан умува за контрола на Черно море

Слушай на живо: България - Испания

Старши треньорът на Черно море и селекционер на националния ни отбор Илиан Илиев все още умува върху това кой да е съперник на тима за контрола в предстоящата пауза в началото на септември. При ангажираността му с трикольорите заниманията и мачовете се водят от Веселин Бранимиров. Опцията за проверка с Добруджа е отпаднала, защото двата отбора играят един срещу друг след прекъсването.

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Както е известно, тимовете от Втора и Трета лига нямат пауза и шампионатите им вървят. И все пак Черно море може да играе проверка с Фратрия. Другата опция е пътуване до Румъния за вече станалия традиционен мач с Фарул Констанца. Яснота би трябвало да има до края на седмицата.