Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиан умува за контрола на Черно море

Илиан умува за контрола на Черно море

  • 27 авг 2025 | 09:17
  • 80
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Испания

Старши треньорът на Черно море и селекционер на националния ни отбор Илиан Илиев все още умува върху това кой да е съперник на тима за контрола в предстоящата пауза в началото на септември. При ангажираността му с трикольорите заниманията и мачовете се водят от Веселин Бранимиров. Опцията за проверка с Добруджа е отпаднала, защото двата отбора играят един срещу друг след прекъсването.

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Както е известно, тимовете от Втора и Трета лига нямат пауза и шампионатите им вървят. И все пак Черно море може да играе проверка с Фратрия. Другата опция е пътуване до Румъния за вече станалия традиционен мач с Фарул Констанца. Яснота би трябвало да има до края на седмицата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пирин (ГД) се раздели с треньора си

Пирин (ГД) се раздели с треньора си

  • 27 авг 2025 | 03:13
  • 1865
  • 1
Асеновец привлече утвърдено име

Асеновец привлече утвърдено име

  • 26 авг 2025 | 21:13
  • 3107
  • 0
Севлиево ликува с първа победа

Севлиево ликува с първа победа

  • 26 авг 2025 | 20:51
  • 3731
  • 7
ОФК Хасково отстрани ФК Хасково за купата на България

ОФК Хасково отстрани ФК Хасково за купата на България

  • 26 авг 2025 | 20:49
  • 1821
  • 0
Партизан елиминира Ювентус за купата на България

Партизан елиминира Ювентус за купата на България

  • 26 авг 2025 | 20:35
  • 1285
  • 1
Намалиха наказанието на Веско Минев

Намалиха наказанието на Веско Минев

  • 26 авг 2025 | 19:54
  • 2809
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

  • 27 авг 2025 | 07:00
  • 3270
  • 3
Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

  • 27 авг 2025 | 07:05
  • 2984
  • 3
Давид срещу Голиат: третодивизионният Веен на пътя на Байерн (Мюнхен) за Купата на Германия

Давид срещу Голиат: третодивизионният Веен на пътя на Байерн (Мюнхен) за Купата на Германия

  • 27 авг 2025 | 07:28
  • 1626
  • 0
Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

  • 27 авг 2025 | 08:02
  • 2691
  • 0
Без изненади за фаворитите в третия ден на US Open

Без изненади за фаворитите в третия ден на US Open

  • 27 авг 2025 | 08:04
  • 14513
  • 0
Страхотни драми в плейофите на Шампионската лига, цели три отбора ще играят за пръв път в турнира на богатите

Страхотни драми в плейофите на Шампионската лига, цели три отбора ще играят за пръв път в турнира на богатите

  • 26 авг 2025 | 23:59
  • 32739
  • 33