Христо Янев: Знаем къде бяхме преди няколко месеца, изключително съм щастлив и горд от работата ни

Старши треньорът на Ботев (Враца) Христо Янев не скри радостта си от победата срещу Черно море с 1:0. Наставникът отличи прогреса на отбора през последните месеци и похвали своите футболисти за труда, който полагат.

"Искам да поздравя момчетата за тази победа. Знаем къде бяхме преди няколко месеца. Знаем какъв път минахме и знаем в момента какво представляваме. Това е благодарение на техния труд. Днес видях много качества от тяхна страна. Мартин Петков е с температура и игра. Ради Цонев, Божидар Пенчев и Аймен Суда бяха с вирус и също играха. Шапки долу за това, което направиха днес. Трябва да продължим да правим нещата, както започнахме сезона и да се възползваме от ситуациите, които създаваме.

Ботев (Враца) изненада неприятно Черно море

Искам за нас да се говори като отбор, който се развива в правилната посока и развива български футболисти. Бяхме на 30 секунди от това да нямаме загуба в шампионата, но не успяхме да задържим резултата срещу Лудогорец. Изключително съм щастлив и горд от работата ни.

Трябва да си признаем, че в момента качеството в отбора е малко по-различно. Стараем се много в тренировъчния процес да бъдем перфектни. Надявам се да задържим ентусиазма на феновете и това да ни даде повече увереност, защото сме отбор с потенциал", каза Янев.

Снимки: Startphoto