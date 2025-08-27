Илиан Илиев определи групата на Черно море за гостуването на Ботев (Враца)

Илиан Илиев определи групата на Черно море за гостуването на Ботев (Враца) в мач от 7-ия кръг на efbet Лига. От нея отпаднаха контузените Цветомир Панов, както и Димитър Тонев, който получи травма на вчерашната тренировка. Аут е за мача е и Андреяс Калкан.

В групата на Черно море за мача са: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Жоао Педро, Фелипе Кардосо, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Густаво Франса.