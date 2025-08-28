Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Вутов: Трябва да се фокусираме върху първенството

Вутов: Трябва да се фокусираме върху първенството

  • 28 авг 2025 | 23:57
  • 92
  • 0

Атакуващият футболист на Арда (Кърджали) Антонио Вутов говори след отпадането на тима от Лига на конференциите. Отборът допусна поражение с 1:2 и с общ резултат 1:3 отпадна от Ракув.

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

"Нашият отбор имаше повече чисти положения. Накрая обаче така се разви мачът, че го загубихме. След червения картон ни падна тонуса. Доста е тежко до играеш с човек по-малко в Европа. Аз и моите съотборници сме горди от нашето представяне.

Трябва да се фокусираме върху първенството, защото допуснахме доста неточности и сега трябва да наваксаме", заяви Вутов.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от БГ Футбол

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 72537
  • 121
Левски София-Запад с първи успех в квалификациите на Шампионската лига по футзал

Левски София-Запад с първи успех в квалификациите на Шампионската лига по футзал

  • 28 авг 2025 | 21:40
  • 692
  • 1
Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 164664
  • 916
Българският "Отбор на надеждата" се класира в топ 16 на Homeless World Cup 2025

Българският "Отбор на надеждата" се класира в топ 16 на Homeless World Cup 2025

  • 28 авг 2025 | 21:09
  • 546
  • 0
Изненада: феновете на Шкендия опънаха знамето на Албания, а не на Северна Македония в Разград

Изненада: феновете на Шкендия опънаха знамето на Албания, а не на Северна Македония в Разград

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 10830
  • 24
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 48989
  • 41
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 164664
  • 916
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 72537
  • 121
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 3878
  • 1
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 48989
  • 41
Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

  • 28 авг 2025 | 23:10
  • 7915
  • 10
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 57438
  • 37