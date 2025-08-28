Вутов: Трябва да се фокусираме върху първенството

Атакуващият футболист на Арда (Кърджали) Антонио Вутов говори след отпадането на тима от Лига на конференциите. Отборът допусна поражение с 1:2 и с общ резултат 1:3 отпадна от Ракув.

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

"Нашият отбор имаше повече чисти положения. Накрая обаче така се разви мачът, че го загубихме. След червения картон ни падна тонуса. Доста е тежко до играеш с човек по-малко в Европа. Аз и моите съотборници сме горди от нашето представяне.

Трябва да се фокусираме върху първенството, защото допуснахме доста неточности и сега трябва да наваксаме", заяви Вутов.

