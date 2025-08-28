Ще успее ли Арда да превърне мечтата си в реалност?

Арда посреща Ракув в реванша от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Сблъсъкът на стадиона в Кърджали е тази вечер от 21:00 часа и ще бъде ръководен от хърватина Игор Паяч.

Отборът на Александър Тунчев трябва да заличава гол пасив от първия двубой в Полша след грубата грешка на Феликс Ебоа Ебоа, която доведе до попадение във вратата на Анатолий Господинов. Всички в лагера на домакините продължават да вярват, че ще постигнат своята мечта в Европа.

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

"Небесносините" стигнаха до тази фаза от турнира, след като отстраниха последователно ХИК и Кауно Жалгирис, докато Ракув се справи с Жилина и Макаби (Хайфа). Преди седмица Арда показа, че има сили да се пребори със своя противник, който е сочен за фаворит в тази двойка. През второто полувреме на стадион "РКС Ракув" играчите на Тунчев имаха добри възможности да изравнят, но пропуските, а веднъж и гредата, попречиха това да се случи.

Тунчев: Резултатът ни дава шансове да продължим, но Ракув е фаворит

В последния кръг от efbet Лига кърджалийци загубиха гостуването си на Славия с 0:2, като наставникът беше направил доста промени в титулярния състав предвид сгъстения цикъл от мачове. Поляците пък съхраниха сили за днешната срещата, след като отложиха двубоя си с друг евроучастник - Лех (Познан).

Господинов: Нищо фатално не е станало, надявам се, че стадионът ще е пълен

АРДА - РАКУВ

НАЧАЛО: 21:00 часа

СЪДИЯ: Игор Паяч

СТАДИОН: "Арена Арда", Кърджали