Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Ще успее ли Арда да превърне мечтата си в реалност?

Ще успее ли Арда да превърне мечтата си в реалност?

  • 28 авг 2025 | 08:00
  • 1478
  • 7

Арда посреща Ракув в реванша от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Сблъсъкът на стадиона в Кърджали е тази вечер от 21:00 часа и ще бъде ръководен от хърватина Игор Паяч.

Отборът на Александър Тунчев трябва да заличава гол пасив от първия двубой в Полша след грубата грешка на Феликс Ебоа Ебоа, която доведе до попадение във вратата на Анатолий Господинов. Всички в лагера на домакините продължават да вярват, че ще постигнат своята мечта в Европа.

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

"Небесносините" стигнаха до тази фаза от турнира, след като отстраниха последователно ХИК и Кауно Жалгирис, докато Ракув се справи с Жилина и Макаби (Хайфа). Преди седмица Арда показа, че има сили да се пребори със своя противник, който е сочен за фаворит в тази двойка. През второто полувреме на стадион "РКС Ракув" играчите на Тунчев имаха добри възможности да изравнят, но пропуските, а веднъж и гредата, попречиха това да се случи.

Тунчев: Резултатът ни дава шансове да продължим, но Ракув е фаворит
Тунчев: Резултатът ни дава шансове да продължим, но Ракув е фаворит

В последния кръг от efbet Лига кърджалийци загубиха гостуването си на Славия с 0:2, като наставникът беше направил доста промени в титулярния състав предвид сгъстения цикъл от мачове. Поляците пък съхраниха сили за днешната срещата, след като отложиха двубоя си с друг евроучастник - Лех (Познан).

Господинов: Нищо фатално не е станало, надявам се, че стадионът ще е пълен
Господинов: Нищо фатално не е станало, надявам се, че стадионът ще е пълен

АРДА - РАКУВ

НАЧАЛО: 21:00 часа
СЪДИЯ: Игор Паяч
СТАДИОН: "Арена Арда", Кърджали

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Марек привлече бивш юношески национал

Марек привлече бивш юношески национал

  • 28 авг 2025 | 02:57
  • 1760
  • 1
Несебър елиминира Созопол за купата на България

Несебър елиминира Созопол за купата на България

  • 27 авг 2025 | 21:52
  • 1745
  • 0
Ботев (Нови пазар) се измъчи в Девня 2005, но продължава за купата на България

Ботев (Нови пазар) се измъчи в Девня 2005, но продължава за купата на България

  • 27 авг 2025 | 21:31
  • 1945
  • 0
Бенковски елиминира Волов Шумен 2007 за купата на България

Бенковски елиминира Волов Шумен 2007 за купата на България

  • 27 авг 2025 | 21:23
  • 1641
  • 1
Нефтохимик отстрани Поморие за купата на България

Нефтохимик отстрани Поморие за купата на България

  • 27 авг 2025 | 21:09
  • 1692
  • 0
Футзал клуб Левски стартира участието си в квалификациите на Шампионската лига с поражение

Футзал клуб Левски стартира участието си в квалификациите на Шампионската лига с поражение

  • 27 авг 2025 | 21:08
  • 1353
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 6704
  • 27
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 808
  • 0
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 2673
  • 7
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 1631
  • 3
Вълнуващи сблъсъци за последните 11 места в Лига Европа

Вълнуващи сблъсъци за последните 11 места в Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:16
  • 2209
  • 0