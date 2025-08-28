Тунчев: Не мисля, че заслужавахме да загубим този мач

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев говори след поражението на тима с 1:2 от Ракув и отпадането от Европа.

"Емоциите са силни. Не мисля, че заслужавахме да загубим този мач. Трябваше ни доста време, след като получихме първия гол, но след него контролирахме ситуацията. Късметът ни липсваше, но и допуснахме неточности.



Поздравих момчетата, защото опитахме да спечелим този мач. Надявам се тези мачове в Европа да ни повлияят позитивно. Ще направим всичко възможно, за да достигнем до мачове, които да ни позволят да играем отново в Европа", заяви Тунчев.

