Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Тунчев: Не мисля, че заслужавахме да загубим този мач

Тунчев: Не мисля, че заслужавахме да загубим този мач

  • 28 авг 2025 | 23:12
  • 839
  • 3

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев говори след поражението на тима с 1:2 от Ракув и отпадането от Европа.

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

"Емоциите са силни. Не мисля, че заслужавахме да загубим този мач. Трябваше ни доста време, след като получихме първия гол, но след него контролирахме ситуацията. Късметът ни липсваше, но и допуснахме неточности.

Поздравих момчетата, защото опитахме да спечелим този мач. Надявам се тези мачове в Европа да ни повлияят позитивно. Ще направим всичко възможно, за да достигнем до мачове, които да ни позволят да играем отново в Европа", заяви Тунчев.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от БГ Футбол

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 72659
  • 121
Левски София-Запад с първи успех в квалификациите на Шампионската лига по футзал

Левски София-Запад с първи успех в квалификациите на Шампионската лига по футзал

  • 28 авг 2025 | 21:40
  • 694
  • 1
Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 164758
  • 916
Българският "Отбор на надеждата" се класира в топ 16 на Homeless World Cup 2025

Българският "Отбор на надеждата" се класира в топ 16 на Homeless World Cup 2025

  • 28 авг 2025 | 21:09
  • 546
  • 0
Изненада: феновете на Шкендия опънаха знамето на Албания, а не на Северна Македония в Разград

Изненада: феновете на Шкендия опънаха знамето на Албания, а не на Северна Македония в Разград

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 10839
  • 24
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 49109
  • 41
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 164758
  • 916
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 72659
  • 121
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 4040
  • 1
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 49109
  • 41
Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

  • 28 авг 2025 | 23:10
  • 7996
  • 10
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 57485
  • 37