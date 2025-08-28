Господинов: Горд съм! Ракув е страхотен отбор

Вратарят на Арда (Кърджали) Анатолий Господинов бе разочарован от отпадането на тима от Лига на конференциите.

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

"Със сигурност има разочарование. Имахме предимство през второто полувреме. С десет души беше трудно. Горд съм със съотборниците си.



Успяха да ни вкарат още във втората минута, щастлив гол с рикошет. Опитахме да излезем за битка, стъписахме се, след 20-25-ата минута бяхме по-добрият отбор. Ракув е страхотен отбор, участник всяка година в Европа, с голям бюджет, всяка година се борят за титлата", заяви Господинов.