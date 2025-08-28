Арда 0:0 Ракув

Арда посреща Ракув в реванша от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Сблъсъкът на стадиона в Кърджали е тази вечер от 21:00 часа и ще бъде ръководен от хърватина Игор Паяч.

Отборът на Александър Тунчев трябва да заличава гол пасив от първия двубой в Полша след грубата грешка на Феликс Ебоа Ебоа, която доведе до попадение във вратата на Анатолий Господинов. Всички в лагера на домакините продължават да вярват, че ще постигнат своята мечта в Европа.

АРДА - РАКУВ

АРДА (4-2-3-1): 1. Анатолий Господинов (к) - 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 35. Димитър Велковски - 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев – 10. Светослав Ковачев, 20. Серкан Юсеин, 99. Бирсент Карагарен - 9. Георги Николов

РАКУВ ЧЕНСТОХОВА (3-4-3): 1. Качпер Треловски - 25. Богдан Раковицан, 24. Зоран Арсенич, 4. Стратос Сварнас - 7. Фран Тудор, 88. Петер Барат, 6. Оскар Репка, 20. Жан Карлос - 19. Микаел Амея, 18. Йонатан Браут Брунес,, 8. Томаш Пиенко