Намалиха наказанието на Веско Минев

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ РЕШЕНИЕ № 3 /26.08.2025 г.



По жалба на Веселин Минев - помощник треньор на ПФК „Арда“ гр. Кърджали срещу решение на ДК при БФС от 13.08.2025 г. Апелативната комисия /АпК/ след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество:

РЕШИ: Жалбата на Веселин Минев - помощник треньор на ПФК „Арда“ е допустима и основателна. АпК на основание чл. 62 ал.3 във връзка с чл.16, ал.3 от ДП 2025/2026 изменя наложеното на Веселин Минев от ДК наказание по чл.34, ал.1, т. 5, т. 9 – забрана за изпълняване на функции за 2 срещи.



Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.