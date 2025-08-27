Тунчев: Резултатът ни дава шансове да продължим, но Ракув е фаворит

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори преди утрешния реванш на своя тим срещу Ракув. Двата тима ще играят плейофен двубой за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Първата среща завърши с минимална победа на поляците и поради тази причина специалистът определи противника като фаворит утре.

“Със сигурност отборът на Ракув е фаворит. Очаква ни труден мач. Хубавото е, че резултатът ни дава шансове да продължим да мечтаем и ако можем да влезем в групите на ЛК.

Ракув е по-опитният отбор. Фаворитът в мача, но ние си имаме нашите шансове. Показали сме, че можем да играем добре и да побеждаваме.

Жоро беше неразположен. Може би някакъв вирус имаше и затова не взе участие в мача със Славия. Има някои футболисти с лек здравословен проблем, но мисля, че ще са на линия. Иначе няма контузени. Дребни неща, които са нормални след мача.

Не мисля, че резултатът от Славия ще повлияе. Всеки един от футболистите е мотивиран до краен предел. Не мисля, че тази загуба от Славия ще окаже влияние психологическо.

Ако искаш да спечелиш един мач, трябва да вкараш един повече от противника. По-притеснително щеше да е, ако бяхме направили тактически грешки. Индивидуалните грешки винаги ги има, ако успеем да ги минимилизираме ще сме добре.

Патрик малко по малко започваме да му даваме игрови минути. Трябва му време, не е водил нормална подготовка. Не искаме да избързваме с неговото вкарване, за да не се получи друга контузия.

Говорихме много с момчетата и след мача, и преди мача. Опитах се да ги настроя за този мач. Бил съм футболист не е лесно. Когато знаеш какви мачове те очакват в четвъртък, подценяваш българското първенство. Трябва да се опитаме. Ако влезем в групите, в никакъв случай не трябва да оставаме на заден план първенството.

Дай Боже да си свършим нашата работа и след това ще мислим за новите футболисти”, заяви Тунчев.