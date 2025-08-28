Милан и Рома започнаха преговори за размяна на нападатели

Популярни
Милан и Рома водят разговори за евентуална размяна на нападателите на двата отбора - Сантиаго Хименес и Артьом Довбик. И двамата няма да бъдат титуляри в настоящите си тимове през този сезон, а според Джанлука Ди Марцио идеята за тяхна размяна е дошла от страна на “росонерите”. Все още не е ясно и дали самите играчи са склонни на такъв ход.

Преди година двата клуба направиха размяна с наеми, включваща Тами Ейбрахам и Алексис Салемакерс.

По-рано днес Милан постигна договорка с Челси за постоянния трансфер на Кристофър Нкунку, за когото “росонерите” ще платят 35 милиона евро плюс бонуси. Въпреки това седемкратният европейки шампион иска допълнително да се подсили в атака.

