Милан също е отправил запитване за Аканжи

Милан е отправил запитване за условията за евентуален трансфер на бранителя на Манчестър Сити Мануел Аканжи, твърди Фабрицио Романо. Все още “росонерите” не са отправили официална оферта за 30-годишния швейцарец, но той е един от трите варианта на Милан за нов централен защитник.

Галатасарай вече постигна договорка с "гражданите" за трансфер на Аканжи на стойност 15 милиона паунда, но самият играч за момента не иска да премине в турския гранд. Кристъл Палас е отправил същото предложение, искайки Аканжи за евентуален заместник на Ибрахима Геи.

Швейцарецът има договор със Сити до лятото на 2027 година. Той не взе участие в първите два мача от новия сезон, а през миналата кампания записа 40 двубоя във всички турнири.

🚨 AC Milan have asked for deal conditions for Manuel Akanji, no formal bid at this stage.



He’s one of 3 names on shortlist for new centre back. Galatasaray agreed £15m deal with Man City but not with the player so far. pic.twitter.com/ZWFdjjUfwd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025