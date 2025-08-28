Чави Симонс е в Лондон, Тотнъм е все по-близо да го отмъкне от Челси

Звездата на РБ Лайпциг Чави Симонс в момента се намира в Лондон и е все по-близо до трансфер, съобщава "Билд". Противно на очакванията обаче, в момента е по-вероятно нидерландският талантлив офанзивен халф да подпише не с Челси, а с градския съперник Тотнъм.

Новината, че "шпорите" работят с цел да отмъкнат трансферната цел на "сините" от Лондон дойде още вчера.

Тотнъм ще опита да измъкне трансферна цел на Челси

Според "Билд" Симонс не е присъствал на сутрешната тренировка на РБ Лайпциг, който се подготвя за домакинския си мач срещу Хайденхайм в събота. Информацията е, че 22-годишният футболист и агентите му са в английската столица да преговарят с Тотнъм.

Дълго време Челси изглеждаше най-вероятната дестинация за Симонс, който има договор с германците до 2027 г. Самият нидерландец бе уточнил и личните си условия с клуба от "Стамфорд Бридж". Застоя с изходящите трансфери на Кристофър Нкунку и Николас Джаксъм обаче забави трансфера на Чави Симонс, от което сега очевидно ще се възползва Тотнъм. Новините, че Челси обмислят оферта за Фермин Лопес от Барселона също едва ли са оставили позитиви в лагера на нидерландеца.

Тотнъм пък усилено търси да се подсили с офанзивни футболисти с оглед тежката контузия на Джеймс Мадисън. Желаният Еберечи Езе предпочете офертата на Арсенал, а Манчестър Сити засега не дава зелена светлина за Савиньо. Важно е да се отбележи, че Тотнъм все още не е отправил официална оферта. Въпреки това, по време на първоначалните проучвателни разговори между клубовете вече са били обсъдени конкретни суми.

РБ Лайпциг се стреми да получи трансферна сума от около 70 милиона евро, включително бонусите. Очаква се страните да постигнат споразумение. За РБ Лайпциг и спортния директор Марсел Шефер това ще бъде втората голяма продажба това лято след тази на Бенямин Шешко за 80 млн. евро в Манчестър Юнайтед).

Симонс има 22 гола и 24 асистенции в 78 срещи за РБ Лайпциг, както и 5 попадения в 28 мача за националния отбор на Нидерландия.

