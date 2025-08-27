Популярни
Тотнъм прати хърватски централен защитник в Хамбургер

  • 27 авг 2025 | 19:27
  • 437
  • 0
Тотнъм прати хърватски централен защитник в Хамбургер

Лука Вушкович премина от Тотнъм в Хамбургер ШФ, съобщава ДПА в сряда. Защитникът ще играе като преотстъпен в германския клуб до края на настоящия сезон. 18-годишният Вушкович беше купен от лондончани това лято, след като трансферът му беше договорен още преди близо 24 месеца.

Тотнъм ще опита да измъкне трансферна цел на Челси
Тотнъм ще опита да измъкне трансферна цел на Челси

Миналия месец бранителят се разписа при победата с 2:0 за Тотнъм срещу Рединг в приятелски мач. Вушкович, който е юноша на Хайдук Сплит, дебютира за националния отбор на Хърватия през юни тази година. Наемът на младия защитник не включва опция за откупуване от страна на Хамбургер ШФ, който се завърна в елита на Германия.

