В очакване на жребия за Шампионската лига

Днес в Монако ще бъде изтеглен жребий за новия сезон в груповата фаза на Шампионската лига. Тегленето в Монако започва 19 часа, като ще може да следите на живо в Sportal.bg.

За втора поредна година Sportal.bg ще ви предоставя изключителната възможност в реално време да следите всичко най-интересно в късните мачове (от 22:00 часа) чрез платформата Champions TV. По време на мачовете от основната фаза на УЕФА Шампионска лига феновете ще имат възможност да гледат на живо комбинирано предаване с головете и най-интересните моменти в реално време - https://btvsport.sportal.bg/championstv и maxsport.sportal.bg/championst.

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

36 отбора ще бъдат в една обща група и ще бъде правено общо класиране, както беше миналия сезон за първи път. Преди жребия те са разделени в четири урни по девет тима. Всеки един от отборите ще изиграе общо осем мача - по два двубоя срещу тимове от четирите урни, един като домакин и един като гост.

Първите осем в крайното класиране на основната фаза продължават директно към осминафиналите. Следващите 16 състава (от 9-о до 24-то място) отиват на допълнителен елиминационен кръг, като победителите в тези осем двойки ще се присъединят към класиралите се вече осем отбора. Заелите от 25-а до 36-а позиция отпадат с приключването на основната фаза в ШЛ, като никой от тях няма да се прехвърля в Лига Европа или Лига на конференциите.

Benfica through to league phase 🦅#UCL pic.twitter.com/7oXJmOBaVC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2025

За първи път в най-престижния европейски клубен турнир ще има държава с шест представители. Това е Англия, а причината е, че британците получават едно допълнително място от това, че са в топ 2 на страните по коефициент. Другото допълнително място е за Тотнъм, който спечели Лига Европа през миналия сезон.

В първа урна са европейският шампион Пари Сен Жермен, Реал Мадрид, Манчестър Сити, Байерн (Мюнхен), Ливърпул, Интер, Челси, Борусия (Дортмунд) и Барселона. Миналите през плейофи Бенфика и Брюж са във втора урна. Там са още Арсенал, Байер (Леверкузен), Атлетико Мадрид, Аталанта, Виляреал, Ювентус и Айнтрахт.

🚨 CHAMPIONS LEAGUE POTS ARE SET!



✅ All 36 clubs have been confirmed!



⏰ Draw on Thursday at 18:00 CET! pic.twitter.com/moBXHJViRH — Football Rankings (@FootRankings) August 27, 2025

Победителят в Лига Европа Тотнъм е в трета урна заедно с ПСВ Айндховен, Аякс, шампиона на Италия Наполи, Спортинг, Олимпиакос, Славия (Прага), Бодьо/Глимт и Марсилия. Норвежците, базирани в полярния кръг, са отборът, намиращ се най-северно в историята на Шампионската лига. Бодьо ще дебютира в турнира, а в четвърта урна има още трима дебютанти. Това са Кайрат от Казахстан, кипърският Пафос и Роял Юнион СЖ от Белгия. Заедно с тях в тази урна са ФК Копенхаген, Монако, Галатасарай, Карабах, Атлетик Билбао и Нюкасъл.

На жребия 36-те отбора ще бъдат изтеглени ръчно, а след това автоматичен софтуер ще определи техните съперници на случаен принцип, както и в кои мачове ще са домакини и в кои гости.