Ван Дайк: Не можем да допускаме по два гола от статични положения

Капитанът Вирджил ван Дайк критикува отборната отбрана на Ливърпул в мача срещу Нюкасъл, който "червените" спечелиха с 3:2 с гол в добавеното време. Той заяви, че мърсисайдци нямат право да допускат по две попадения от статични положения, особено на трудни за гостуване места като "Сейнт Джеймсис Парк".

"Да, в Нюкасъл не се играе лесно, но не можем да допускаме по два гола от статични положения. Разочаровани сме от това. В крайна сметка обаче взехме трите точки и гледаме напред", заяви Ван Дайк за Sky Sports. "Натиснаха ни със свободни удари и корнери, което при тях е силна страна. От водещите шест отбора само два измъкнаха победи на стадиона на Нюкасъл миналата година, ако помня правилно. Трудно място е за гостуване и днес (в понеделник - б.пр.) това се видя отново. Аз обичам да играя в подобна атмосфера, но определено щеше да бъде по-лесно, ако не бяхме получавали тези голове от статични положения. Така само мотивираш противника и феновете му", продължи той.

Ливърпул спечели с гол в десетата минута на добавеното време. Мохамед Салах пусна пас по тревата към наказателното поле и Доминик Собослай пропусна топката между краката си, което откри Рио Нгумоа един на един срещу вратаря на Нюкасъл. Едва 16-годишният нападател стреля моментално в обратния ъгъл и за крайното 3:2.

"Това бе мечтан дебют за него. Самата атака беше просто перфектна. Доволен съм, че запазихме спокойствие до края и намерихме начин да спечелим мача. Най-много обаче се радвам за Рио. За него това е само началото, но не може да приема подобни вечери за даденост. Трябва моментално да се върне на тренировъчното игрище и да работи. Сама така ще успее", каза още нидерландският национал. "Самите ние можем да си върнем ритъма от миналата година само с тренировки и мачове. Началото на сезона бе тежко, но го очаквахме. Искаме да покажем, че сме най-добрият отбор с топката, но на старта се налага да бъдем малко по-директни. Както казах, в Нюкасъл се играе трудно, защото те пресират и имат подкрепата на феновете", завърши Ван Дайк.

Снимки: Imago