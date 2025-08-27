Киеза се завръща в националния отбор на Италия

Крилото на Ливърпул Федерико Киеза ще се завърне в националния отбор на Италия след 13-месечно отсъствие. Според Николо Скира 27-годишният футболист, който за последно игра при загубата от Швейцария на Евро 2024, ще бъде повикан от Дженаро Гатузо за световните квалификации с Естония и Израел през следващия месец.

Киеза очевидно ще остане в Ливърпул, след като цяло лято имаше спекулации, че ще се завърне в Серия “А”. Той влезе като резерва и в двата мача на мърсисайдци от новия сезон, като особено важен бе приносът му в двубоя с Борнемут, когато се разписа за 3:2. Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира след това, че Киеза изглежда като съвсем различен играч в сравнение с миналия сезон и ако е здрав, ще получава много повече шансове за изява. Самият футболист заяви, че е щастлив на “Анфийлд” и иска да остане.

До момента бившият играч на Ювентус има 51 мача и седем гола за "Скуадра адзура".

В националния отбор на Италия ще се завърне и нападателят на Наполи Матео Политано, твърди Скира.