Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Киеза се завръща в националния отбор на Италия

Киеза се завръща в националния отбор на Италия

  • 27 авг 2025 | 11:48
  • 869
  • 0
Киеза се завръща в националния отбор на Италия

Крилото на Ливърпул Федерико Киеза ще се завърне в националния отбор на Италия след 13-месечно отсъствие. Според Николо Скира 27-годишният футболист, който за последно игра при загубата от Швейцария на Евро 2024, ще бъде повикан от Дженаро Гатузо за световните квалификации с Естония и Израел през следващия месец.

Киеза очевидно ще остане в Ливърпул, след като цяло лято имаше спекулации, че ще се завърне в Серия “А”. Той влезе като резерва и в двата мача на мърсисайдци от новия сезон, като особено важен бе приносът му в двубоя с Борнемут, когато се разписа за 3:2. Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира след това, че Киеза изглежда като съвсем различен играч в сравнение с миналия сезон и ако е здрав, ще получава много повече шансове за изява. Самият футболист заяви, че е щастлив на “Анфийлд” и иска да остане.

До момента бившият играч на Ювентус има 51 мача и седем гола за "Скуадра адзура".

В националния отбор на Италия ще се завърне и нападателят на Наполи Матео Политано, твърди Скира.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Поредна неуспешна оферта на Нюкасъл

Поредна неуспешна оферта на Нюкасъл

  • 27 авг 2025 | 09:43
  • 4212
  • 1
Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

  • 27 авг 2025 | 08:02
  • 6212
  • 2
Давид срещу Голиат: третодивизионният Веен на пътя на Байерн (Мюнхен) за Купата на Германия

Давид срещу Голиат: третодивизионният Веен на пътя на Байерн (Мюнхен) за Купата на Германия

  • 27 авг 2025 | 07:28
  • 3583
  • 0
Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

  • 27 авг 2025 | 07:05
  • 5764
  • 5
Ювентус предлага любопитна размяна на Милан

Ювентус предлага любопитна размяна на Милан

  • 27 авг 2025 | 06:38
  • 5717
  • 0
Реал Сосиедад се интересува от Карлос Солер

Реал Сосиедад се интересува от Карлос Солер

  • 27 авг 2025 | 05:56
  • 1291
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 6027
  • 23
Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

  • 27 авг 2025 | 10:19
  • 4906
  • 22
ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

  • 27 авг 2025 | 07:00
  • 6015
  • 4
Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

  • 27 авг 2025 | 07:05
  • 5764
  • 5
Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

  • 27 авг 2025 | 08:02
  • 6212
  • 2
Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

  • 27 авг 2025 | 10:50
  • 1811
  • 0