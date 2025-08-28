Популярни
Последни битки на прага на Лигата на конференциите

Днес ще се изиграят реваншите от плейофния кръг на Лигата на конференциите. Предстои поредната луда вечер в турнира, като ще се изиграят десетки мачове по терените на Стария континент, в които мечтите да един ще се сбъднат, а на друг - ще бъдат стъпкани.

Нашите представители Левски и Арда също продължават да мечтаят, въпреки загубите в първите си мачове съответно с АЗ Алкмаар и Ракув. Левски е в по-лошата позиция, тъй като изостава с 0:2 и сега му предстои тежко гостуване н Нидерландия.

Арда има далеч по-добри шансове да се добере до основната фаза. Кърджалийци бяха напълно равностойни на Ракув в първия мач и загубиха само с 0:1 в Полша, така че сега ще опитат да направят обрат на свой терен с помощта на своите фенове.

Друг интересен сблъск от тази фаза е между АЕК и Андерлехт. Двата тима не излъчиха победител в първия мач в Белгия и сега в Атина ще е горещо в буквален и преносен смисъл.

Друг доста оспорван сблъсък е между Сервет и Шахтьор (Донецк) и тук първият мач завърши 1:1 и сега предстои непредсказуем реванш в Швейцария.

Иначе големите фаворити едва ли ще допуснат грешка. Фиорентина посреща Житомир с преднина от 3:0 от първия мач и на практика е с единия крак в следващата фаза.

Кристъл Палас е в по-трудна позиция, тъй като води само с 1:0 на Фредрикстад, но трудно можем да си представим, че норвежкият клуб ще отстрани "орлите".

Райо Валекано също води с 1:0 на Неман (Гродно), но тук ситуацията е по-различна, тъй като реваншът е на "Вайекас" и испанците ще разчитат на подкрепата на своите фенове.

Може би в най-трудно положение е съставът на Майнц, който загуби с 1:2 първия сблъсък с Розенборг и сега трябва да прави обрат, ако иска да остане в турнира. Германците обаче са домакини и шансовете им са напълно реални.

