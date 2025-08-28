Фиорентина с голям обрат срещу украинци

Фиорентина бе тръгнал към изненадваща загуба, но стигна до победа с 3:2 в реванша от плейофите на Лигата на конференциите срещу украинския Полися след обрат през второто полувреме. Така "виолетовите" се класираха за шампионатната фаза на турнира. Те участват в Лига на конференциите за четвърти пореден сезон, като предишните три стигнаха на два пъти до финала и веднъж отпаднаха на полуфиналите.

Отборът на Стефано Пиоли имаше сериозен аванс от първия мач, спечелен с 3:0, и вероятно подцени двубоя, поне в началото. Украинците поведоха с 2:0 до 14-ата минута след попадения на Назаренко и Андриевски. Гостите бяха на гол от това да изравнят общия резултат, което притесни италианците.

Oleksandr Andriyevskyi | 🇪🇺 Fiorentina 0-2 Polissyapic.twitter.com/vkMYCvr3pR — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 28, 2025

На почивката Пиоли направи двойна смяна, а в средата на втората част смени още двама от играчите си. Тимът от Флоренция доминираше след почивката и към края на мача осъществи пълен обрат. Додо се разписа в 78-ата минута след центриране на Госенс. Това реално сложи край на надеждите на Полися, но в 86-ата минута Раниери изравни, а три минути по-късно Един Джеко донесе победата на "виолетовите".

Следвай ни:

Снимки: Imago