Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Фиорентина с голям обрат срещу украинци

Фиорентина с голям обрат срещу украинци

  • 28 авг 2025 | 23:09
  • 928
  • 0
Фиорентина с голям обрат срещу украинци

Фиорентина бе тръгнал към изненадваща загуба, но стигна до победа с 3:2 в реванша от плейофите на Лигата на конференциите срещу украинския Полися след обрат през второто полувреме. Така "виолетовите" се класираха за шампионатната фаза на турнира. Те участват в Лига на конференциите за четвърти пореден сезон, като предишните три стигнаха на два пъти до финала и веднъж отпаднаха на полуфиналите.

Отборът на Стефано Пиоли имаше сериозен аванс от първия мач, спечелен с 3:0, и вероятно подцени двубоя, поне в началото. Украинците поведоха с 2:0 до 14-ата минута след попадения на Назаренко и Андриевски. Гостите бяха на гол от това да изравнят общия резултат, което притесни италианците.

На почивката Пиоли направи двойна смяна, а в средата на втората част смени още двама от играчите си. Тимът от Флоренция доминираше след почивката и към края на мача осъществи пълен обрат. Додо се разписа в 78-ата минута след центриране на Госенс. Това реално сложи край на надеждите на Полися, но в 86-ата минута Раниери изравни, а три минути по-късно Един Джеко донесе победата на "виолетовите".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Панатинайкос оцеля в Турция и се класира за ЛЕ

Панатинайкос оцеля в Турция и се класира за ЛЕ

  • 28 авг 2025 | 22:00
  • 1517
  • 0
Лига на конференциите: Продължения на два мача

Лига на конференциите: Продължения на два мача

  • 28 авг 2025 | 23:45
  • 12154
  • 5
Крайни резултати от плейофа в Лига Европа

Крайни резултати от плейофа в Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 23:55
  • 14964
  • 2
Меси: Мачът с Венецуела ще бъде много специален за мен

Меси: Мачът с Венецуела ще бъде много специален за мен

  • 28 авг 2025 | 21:31
  • 1597
  • 2
Синът на Гудьонсен подпечата мястото на Малмьо в Лига Европа

Синът на Гудьонсен подпечата мястото на Малмьо в Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 21:27
  • 1160
  • 0
Германски треньор е наказан заради участие в манипулирането на мач

Германски треньор е наказан заради участие в манипулирането на мач

  • 28 авг 2025 | 21:16
  • 953
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 164746
  • 916
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 72642
  • 121
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 4023
  • 1
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 49097
  • 41
Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

  • 28 авг 2025 | 23:10
  • 7988
  • 10
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 57479
  • 37