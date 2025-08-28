Популярни
  • 28 авг 2025 | 21:10
  • 2458
  • 0
Марк Геи помогна на Кристъл Палас да не допусне гол в Норвегия

Кристъл Палас не допусна гол и във втория мач срещу Фредрикстад и се класира за шампионатната фаза на Лигата на конференциите. Реваншът на изкуствената трева в Норвегия завърши 0:0 и лондончани продължават напред с общ резултат 1:0. Това са първите мачове на "орлите" в евротурнирите, ако не броим едно участие в Интертото Къп през 1998 г.

Отличен мач за Палас изигра капитанът Марк Геи, който бе титуляр. Това може да се окаже последният му двубой с екипа на лондончани, тъй като се очаква да премине в Ливърпул следващите дни.

Самата среща не предложи много футболни достойнства и бе мъка за зрителите. Фредрикстад бе по-агресивен и ограчини възможностите на гостите да атакуват. Тимът на Оливер Гласнер обаче можеше да поведе рано при една от редките голови ситуации в мача. След ъглов удар Крис Ричардс стреля с глава, но прати топката покрай вратата от прекрасна позиция.

Норвежците заложиха на дълги тъчове, чрез които пращаха топката в наказателното поле. Защитата на Палас имаше доста работа, но Хендерсън много рядко бе застрашен. Именно след един подобен тъч през първото полувреме вратарят на англичаните пропусна топката но Стиан Молде не успя да я насочи към опразнената врата. След почивката ситуацията на терена не се промени. Домакините стигнаха до една малко по-добра възможност, а "орлите" можеха да спечелят в края, когато Фредрикстад се изнесе в търсене на попадение.

