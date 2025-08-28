Популярни
Левски отпада от Европа след кошмарно първо полувреме - на живо от Алкмаар след загубата от АЗ
  2. Бешикташ
  3. Бешикташ остана извън евротурнирите за ужас на Солскяер

Бешикташ остана извън евротурнирите за ужас на Солскяер

  • 28 авг 2025 | 22:11
  • 431
  • 0
Бешикташ остана извън евротурнирите за ужас на Солскяер

Един от най популярните турски клубове - Бешикташ, се провали и няма да играе повече в европейските турнири. “Орлите” от Истанбул бяха изхвърлени от Лига на конференциите по шокиращ за тях начин от Лозана след домакинска загуба с 0:1. Седмица по-рано в Швейцария двата отбора бяха записали равенство 1:1.

Така воденият от Оле Гунар Солскяр състав на Бешикташ отпада от втори турнир това лято, след като беше елиминиран и от Лига Европа във втория предварителен кръг. За Лозана пък това е завръщане в груповата фаза на някоя от надпреварата от 15 години насам, след като за последно беше в Лига Европа през сезон 2010/11.

В реванша турците платиха цената за няколко пропуска, но и за две груби грешки. В първата минута на добавеното време на първата част те покриха засадата, от което се възползва юношата на Арсенал Нейтън Бътлър-Ойедеджи за да изведе Лозана напред.

Секунди след началото на второто полувреме защитникът на Бешикташ Феликс Удокай извърши много грубо нарушение и беше изгонен с директен червен картон, което обрече съотборниците му.

