Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Шахтьор (Донецк)
  3. Шахтьор ликува в Женева след продължения

Шахтьор ликува в Женева след продължения

  • 29 авг 2025 | 00:59
  • 213
  • 0
Шахтьор ликува в Женева след продължения

Шахтьор (Донецк) намери място в основната фаза на Лигата на конференциите след драматична победа с 2:1 над Сервет в Женева. В редовното време двубоят завърши 1:1, а в продълженията попадение на резервата Кауа Елиаш прати украинския гранд напред.

Първото полувреме беше равностойно и без почти никакви чисти положения. В началото на втората част Сервет излезе напред с гол на Лилиан Нджо. Френският защитник се разписа след асистенция на ветерана Мирослав Стеванович.

Шахтьор изравни в 70-ата минута. Украинците получиха дузпа и Кевин преодоля вратаря на Сервет Жоел Мел. До края на редовното време никой от съперниците не рискува.

В продълженията Шахтьор беше по-добрият отбор. Така се стигна до 113-тата минута, когато Кауа Елиаш навърза няколко бранители на домакините и прати топката в мрежата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Панатинайкос оцеля в Турция и се класира за ЛЕ

Панатинайкос оцеля в Турция и се класира за ЛЕ

  • 28 авг 2025 | 22:00
  • 1674
  • 0
Крайни резултати от плейофите в Лига на конференциите

Крайни резултати от плейофите в Лига на конференциите

  • 29 авг 2025 | 00:39
  • 13010
  • 7
Крайни резултати от плейофа в Лига Европа

Крайни резултати от плейофа в Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 23:55
  • 16328
  • 2
Меси: Мачът с Венецуела ще бъде много специален за мен

Меси: Мачът с Венецуела ще бъде много специален за мен

  • 28 авг 2025 | 21:31
  • 1765
  • 2
Синът на Гудьонсен подпечата мястото на Малмьо в Лига Европа

Синът на Гудьонсен подпечата мястото на Малмьо в Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 21:27
  • 1281
  • 0
Германски треньор е наказан заради участие в манипулирането на мач

Германски треньор е наказан заради участие в манипулирането на мач

  • 28 авг 2025 | 21:16
  • 1066
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 170231
  • 977
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 78344
  • 126
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 10722
  • 3
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 53864
  • 41
Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

  • 28 авг 2025 | 23:10
  • 11247
  • 46
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 60283
  • 38