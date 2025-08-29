Шахтьор ликува в Женева след продължения

Шахтьор (Донецк) намери място в основната фаза на Лигата на конференциите след драматична победа с 2:1 над Сервет в Женева. В редовното време двубоят завърши 1:1, а в продълженията попадение на резервата Кауа Елиаш прати украинския гранд напред.

Първото полувреме беше равностойно и без почти никакви чисти положения. В началото на втората част Сервет излезе напред с гол на Лилиан Нджо. Френският защитник се разписа след асистенция на ветерана Мирослав Стеванович.

Шахтьор изравни в 70-ата минута. Украинците получиха дузпа и Кевин преодоля вратаря на Сервет Жоел Мел. До края на редовното време никой от съперниците не рискува.

В продълженията Шахтьор беше по-добрият отбор. Така се стигна до 113-тата минута, когато Кауа Елиаш навърза няколко бранители на домакините и прати топката в мрежата.