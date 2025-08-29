Майнц си поигра с огъня, но надви Розенборг

Отборът на Майнц 05 успя да се класира за основната схема на Лигата на конференциите, след като победи тима на Розенборг с 4:1 в плейофната среща-реванш.

Бившият отбор на Тодор Неделев загуби преди седмица с 1:2 визитата си в Норвегия, което означаваше, че днес се нуждаеше от победа поне с два гола разлика, за да продължи напред.

Майнц сам си причини в Норвегия и ще трепери на реванша

Това обаче можеше да не се случи, след като германците поведоха с попадението на Щефан Бел (28’), но съвсем скоро допуснаха изравняване след гола на Дино Исламович (34’). Домакините се вдигнаха и до края на полувремето не просто върнаха предимството си, но и обърнаха общия резултат в своя полза благодарение на точните удари на Жае Сун-Лий (43’) и Нелсон Вайпер (44’).

Крайни резултати от плейофите в Лига на конференциите

През втората част играчите на Майнц 05 не се прибраха, за да бранят крехката си преднина, и вместо това натиснаха, за да забият последния пирон в ковчега на съперника от Скандинавието.

Ново попадение бе отбелязано от Надим Амири (58’), което означаваше, че норвежките футболисти трябваше да отбележат цели два гола, за да изравнят отново общия резултат и да пратят срещата в продължения.

Те обаче не вкараха нито едно и германците си отдъхнаха, гарантирайки си европейска есен, печелейки схватката от двата мача с 6:3.