АЕК пречупи Андерлехт с красиви голове

  28 авг 2025 | 23:00
АЕК пречупи Андерлехт с красиви голове

АЕК ще играе в основната фаза на Лигата на конференциите. Гръцкият гранд победи с 2:0 в Атина Андерлехт и продължава напред в турнира с общ резултат 3:1.

АЕК създаде повече положения и заслужено стигна до крайния успех. "Жълто-черните" изиграха много силно първо полувреме, в което стигнаха до едно попадение, дело на Абубакари Койта. Нападателят от Мавритания се разписа след асистенция на Никлас Елиасон.

На почивката наставникът на Андерлехт Бесник Хаси прдприе тройна смяна, но това не помогна. Още в 48-ата минута Орбелин Пинеда изведе на удобна позиция Дерек Кутеса, а привлеченият от Сервет нападател опъна мрежата с мощен шут под напречната греда.

АЕК се прибра в половината си и умело се защитаваше, а Андерлехт така и не намери начин да върне интригата. Белгийският тим стартира сезона с участие в Лига Европа, но отпадна от Хекен, а сега пропусна шанса да играе в основната фаза и на Лигата на конференциите.

