Грузия отупа шампиона в първия си мач на ЕвроБаскет

Отборът на Грузия победи с 83-69 (20-17, 17-18, 20-14, 26-20) действащия европейски шампион Испания в първия си мач от група С на ЕвроБаскет, изиграл се днес в Кипър.

Срещата започна с леко предимство за грузинците, които след 10 минути игра имаха минимален аванс от 3 точки (20-17), а до почивката успяха да задържат преднина от 2 точки. След паузата Шенгелия и останалите звезди на символичните домакини отново спечелиха частта с 20-14 и преди заключителната четвърт вече водеха с 8 точки. В последните минути на срещата те вдигнаха още повече темпото и успяха да затворят мача в своя полза без особени проблеми.

Най-резултатен за успеха на Грузия беше Сандро Мамукелашвили с 19 точки, 15 вкара Гога Битадзе, а 13 наниза Торнике Шенгелия.



За Испания Хуанчо Ернангомес се разписа с 13 точки, 12 добави Сантиаго Алдама.