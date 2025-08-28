Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кипър се издъни в мач №1 като домакин на Европейското

Кипър се издъни в мач №1 като домакин на Европейското

  • 28 авг 2025 | 20:39
  • 156
  • 0
Кипър се издъни в мач №1 като домакин на Европейското

Един от домакините на ЕвроБаскет - отборът на Кипър стъпи накриво на старта на надпреварата, отстъпвайки с 64-91 на Босна и Херцеговина в мач от група С.

Кипърците допуснаха голяма разлика още в началото на срещата, като на почивката изоставаха с 21 точки от своя съперник. След паузата обаче домакините успяха да стопят пасива си на 9 точки, но последните 10 минути се оказаха решаващи, Босна и Херцеговина вдигна оборотите и не допусна опонента си да се върна в мача или да поднесе изненада.

Най-резултатен за Босна и Херцеговина беше Юсуф Нуркич, който се разписа с 18 точки.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Селекционерът на Турция: Европейското първенство е по-оспорвано от Световното

Селекционерът на Турция: Европейското първенство е по-оспорвано от Световното

  • 28 авг 2025 | 15:58
  • 418
  • 0
Джанмарко Поцеко има план как да спре Адетокунбо

Джанмарко Поцеко има план как да спре Адетокунбо

  • 28 авг 2025 | 15:54
  • 449
  • 0
Миньор се подсили с американски гард

Миньор се подсили с американски гард

  • 28 авг 2025 | 15:40
  • 350
  • 0
Берое поднови договора на център

Берое поднови договора на център

  • 28 авг 2025 | 13:13
  • 482
  • 0
Капитанът на националите: Изключително съм щастлив за Боби, надявам се да покаже своите качества в Апоел

Капитанът на националите: Изключително съм щастлив за Боби, надявам се да покаже своите качества в Апоел

  • 28 авг 2025 | 08:58
  • 5001
  • 2
Ден 2 на ЕвроБаскет: Изиграха се 4 мача, остават още две супердербита днес

Ден 2 на ЕвроБаскет: Изиграха се 4 мача, остават още две супердербита днес

  • 28 авг 2025 | 20:04
  • 8338
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

АЗ Алкмаар 2:0 Левски, кошмар за "сините"

АЗ Алкмаар 2:0 Левски, кошмар за "сините"

  • 28 авг 2025 | 20:29
  • 61619
  • 243
Лудогорец 2:0 Шкендия, "стрелбище" пред вратата на гостите

Лудогорец 2:0 Шкендия, "стрелбище" пред вратата на гостите

  • 28 авг 2025 | 20:30
  • 13206
  • 14
Арда 0:1 Ракув, ранен шок за българите

Арда 0:1 Ракув, ранен шок за българите

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 3610
  • 4
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 27940
  • 22
Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 59269
  • 191
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 12207
  • 6