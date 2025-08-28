Кипър се издъни в мач №1 като домакин на Европейското

Един от домакините на ЕвроБаскет - отборът на Кипър стъпи накриво на старта на надпреварата, отстъпвайки с 64-91 на Босна и Херцеговина в мач от група С.

Кипърците допуснаха голяма разлика още в началото на срещата, като на почивката изоставаха с 21 точки от своя съперник. След паузата обаче домакините успяха да стопят пасива си на 9 точки, но последните 10 минути се оказаха решаващи, Босна и Херцеговина вдигна оборотите и не допусна опонента си да се върна в мача или да поднесе изненада.

Най-резултатен за Босна и Херцеговина беше Юсуф Нуркич, който се разписа с 18 точки.