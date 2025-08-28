Франция разби Белгия

Един от големите фаворити на ЕвроБаскет Франция разби с 92-64 Белгия в първия си мач от група D, изиграл се днес в Полша.

Мачът започна ударно за "петлите", които поведоха още от самото начало и след 10 минути игра бяха напред в резултата с 8 точки (18-10). Те спечелиха втората част с 25-17, като по този начин се оттеглиха с аванс от 16 точки на почивката. След нея доминацията на французите продължи и в заключителната част те влязоха с преднина от 21 точки, а до края на срещата не допуснаха никаква изненада.

По 12 точки за успеха на Франция вкараха Ели Окобо и Билал Кулибали, а 11 наниза Гершон Ябуселе.