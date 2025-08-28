Популярни
Израел не прости на Исландия

  • 28 авг 2025 | 17:08
  • 258
  • 0
Израел не прости на Исландия

Отборът на Израел се наложи с 83-71 над Исландия в мач от група D на Европейското първенство по баскетбол, изиграл се днес в Полша.

Двубоят започна равностойно, като обаче след първите 10 минути израелците вече имаха 4 точки преднина пред съперника си (23-19). Разликата остана точно толкова и до почивката, след като двата отбора си размениха по 13 точки във втората четвърт. След паузата звездите на Апоел Тел Авив и техните съотборници успяха да спечелят с 24-20 третата част и влязоха в заключителните минути на сблъсъка с аванс от 8 точки. До края на мача пък до обрат така и не се стигна.

Най-резултатен за успеха на Израел беше Роман Соркин с 31 точки, Дени Авдия, а Ям Мадар и Томър Гинат нанизаха по 7.

