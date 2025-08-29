Дончич вкара 34, но Словения направи грешна стъпка в Полша

Отборът на Словения с една от най-големите НБА звезди в състава си Лука Дончич допусна поражение с 95-105 от Полша на старта на ЕвроБаскет в мач от група D, изиграл се тази вечер в Полша.

На старта на сблъсъка словенците не успяваха да намерят точния си ритъм, а домакините се възползваха от това и след 10 минути игра поведоха с 29-25, но Словения успя да намали изоставането си и на почивката се оттегли с пасив само от точка. След паузата поляците рязко увеличиха темпото и вдигнаха разликата на 11 точки преди заключителната четвърт, която въпреки че загубиха не им отне победата в срещата.

За Полша Джордан Лойд вкара 32 точки, 23 наниза Матеуш Понитка.



Лука Дончич реализира 34 точки, Едо Мурич добави 17 за Словения.