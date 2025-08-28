Гърция удари Италия на ЕвроБаскет

Отборът на Гърция победи със 75-66 Италия в първия си мач от група С на ЕвроБаскет, изиграл се тази вечер в Кипър.

НБА звездите на Гърция и Словения изригнаха с атрактивни изпълнения

Мачът започна добре за Янис Адетокунбо и неговите съотборници, които бързо поведоха в резултата и след 10 минути игра си осигуриха комфортен аванс от 10 точки, които италианците успяха да стопят на 4 до почивката. След нея "елините" отново вдигнаха оборотите и спечелиха частта с 20-13, за да влязат в заключителната четвърт с преднина от 11 точки и въпреки че загубиха последните 10 минути с 19-21, това не повлия на крайния резултат, който оформиха в своя полза.

Най-резултатен за успеха на Гърция беше суперзвездата на тима Янис Адетокунбо с 31 точки, по 9 нанизаха Костас Слукас и Костас Митоглу.



За Италия Николо Мели се разписа с 15 точки, Матео Спаньоло вкара 10.