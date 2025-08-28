Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Гърция удари Италия на ЕвроБаскет

Гърция удари Италия на ЕвроБаскет

  • 28 авг 2025 | 23:41
  • 311
  • 0
Гърция удари Италия на ЕвроБаскет

Отборът на Гърция победи със 75-66 Италия в първия си мач от група С на ЕвроБаскет, изиграл се тази вечер в Кипър.

НБА звездите на Гърция и Словения изригнаха с атрактивни изпълнения
НБА звездите на Гърция и Словения изригнаха с атрактивни изпълнения

Мачът започна добре за Янис Адетокунбо и неговите съотборници, които бързо поведоха в резултата и след 10 минути игра си осигуриха комфортен аванс от 10 точки, които италианците успяха да стопят на 4 до почивката. След нея "елините" отново вдигнаха оборотите и спечелиха частта с 20-13, за да влязат в заключителната четвърт с преднина от 11 точки и въпреки че загубиха последните 10 минути с 19-21, това не повлия на крайния резултат, който оформиха в своя полза.

Най-резултатен за успеха на Гърция беше суперзвездата на тима Янис Адетокунбо с 31 точки, по 9 нанизаха Костас Слукас и Костас Митоглу.

За Италия Николо Мели се разписа с 15 точки, Матео Спаньоло вкара 10.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Ден 2 на ЕвроБаскет бе белязан с много изненади

Ден 2 на ЕвроБаскет бе белязан с много изненади

  • 28 авг 2025 | 23:43
  • 14382
  • 1
Кипър се издъни в мач №1 като домакин на Европейското

Кипър се издъни в мач №1 като домакин на Европейското

  • 28 авг 2025 | 20:39
  • 626
  • 1
Франция разби Белгия

Франция разби Белгия

  • 28 авг 2025 | 20:15
  • 1063
  • 0
Грузия отупа шампиона в първия си мач на ЕвроБаскет

Грузия отупа шампиона в първия си мач на ЕвроБаскет

  • 28 авг 2025 | 17:16
  • 1787
  • 0
Израел не прости на Исландия

Израел не прости на Исландия

  • 28 авг 2025 | 17:08
  • 652
  • 0
Локомотив Пловдив отново организира турнир в памет на легендарната Пенка Стоянова

Локомотив Пловдив отново организира турнир в памет на легендарната Пенка Стоянова

  • 28 авг 2025 | 16:05
  • 635
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 164602
  • 916
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 72467
  • 121
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 3777
  • 1
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 48938
  • 41
Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

  • 28 авг 2025 | 23:10
  • 7881
  • 10
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 57402
  • 37