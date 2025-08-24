Конте: Видях правилния дух

Треньорът на Наполи Антонио Конте остана доволен след успеха с 2:0 над Сасуоло на старта на сезона в Серия "А". Той похвали своите играчи за показания дух в мача, макар да призна, че има още какво да се подобрява в представянето на отбора.

„Винаги има място за подобрение. Тази вечер имахме правилния подход от самото начало и все още базирам избора си на сигурността, която имахме от миналия сезон, след което ще се опитам постепенно да въвеждам новите играчи. Все още се опитвам да намеря правилната формула, за да гарантирам, че тримата халфове от миналия сезон могат да съжителстват хармонично с Кевин. Нямахме много време да работим върху това, но виждам някои интересни неща. Можем да ускорим малко повече темпото и да бъдем по-вертикални в изграждането на играта, тъй като на моменти прекъсвахме ситуации, които можеха да се развият по-добре. Все пак видях правилния дух“, заяви Конте.

Мактоминей и Де Бройне дадоха успешен старт на шампиона Наполи

Скот Мактоминей отново имаше ключова роля за успеха, откривайки резултата в мача. Новото попълнение Кевин Де Бройне също започна отлично и заби втория гол.

„Говорим за това да се възползваме максимално от характеристиките на играчите. Скот е боец, който може да се включва от дълбочина и да стане опустошителен, а освен това има и добър далечен удар. Първият гол беше ситуация, която бяхме тренирали – Политано, както и движението на Лука, бяха ключови за създаването на пространство. Де Бройне има различни характеристики от останалите халфове, той обича да движи топката и рядко влиза в наказателното поле. Опитваме се да гарантираме, че всички зони са покрити“, допълни наставникът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages