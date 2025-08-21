Платек пред Sportal.bg: Арда е опасен отбор! Исках Станислав Иванов в Ботев

Бившият спортен директор на Ботев (Пловдив) и настоящ съветник по въпросите с трансферите в Ракув - Артур Платек, говори пред Sportal.bg преди двубоя между полския отбор и Арда от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Той разкри, че докато е бил в "жълто-черния" клуб е искал да привлече Станислав Иванов, който по-рано през лятото направи трансфер от кърджалийци при Лудогорец.

"Щом един отбор е стигнал до четвъртия кръг в Европа, няма как да е слаб. Видях, че Арда е продал няколко футболисти, но в същото време се подсили с нови играчи. Един от тях го познавам много добре - Георги Николов. Това е опасен противник. Трябва да работим здраво и се надявам, че след двата мача ние ще сме тимът, който продължава напред. С този треньор Арда играе компактно и е много силен на контраатака.

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Когато бях в Ботев (Пловдив), наблюдавахме играчи от Арда. Искахме Станислав Иванов. Много пъти съм гледал Арда и знам, че в състава имат много опитни състезатели", заяви Платек пред нашата медия.