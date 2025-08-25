11-те на Славия и Арда, гостите с по-лека артилерия

Станаха ясни стартовите състави на Славия и Арда (Кърджали) за понеделнишкия двубой от efbet Лига. Срещата на стадион "Александър Шаламанов" започва в 19:00 часа.
Стартовите състави:
Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Варела, 71. Кристиян Стоянов, 11. Мохамед Досо, 73. Иван Минчев, 77. Емил Стоев, 18. Кристиян Балов, 10. Янис Гермуш.
Арда (Кърджали): 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 4. Давид Акинтола, 11. Андре Шиняшики, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 23. Емил Виячки, 33. Иван Тилев, 39. Антонио Вутов, 45. Иснаба Мане.