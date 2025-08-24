Популярни
Арда пуска билетите за реванша с Ракув

  • 24 авг 2025 | 16:21
От утре 25 август в продажба ще бъдат пуснати билетите за срещата реванш от турнира Лига на конференциите между Арда и полския Ракув. Двубоят е на 28 август от 21:00ч. на „Арена Арда“. Касите ще бъдат със следното работно време:

ПОНЕДЕЛНИК (25 август) 10:00 - 17:00
ВТОРНИК (26 август) 10:00 - 17:00
СРЯДА (27 август) 10:00 - 19:00
ЧЕТВЪРТЪК (28 август) 10:00 до края на първото полувреме

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ:
СЕКТОР "А" ЛОЖА 25лв
СЕКТОР "А","Б","В","ГОСТИ" - 15лв

Деца до 14-годишна възраст влизат безплатно, след попълване на
декларация за придружител

