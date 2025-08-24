Арда пуска билетите за реванша с Ракув

От утре 25 август в продажба ще бъдат пуснати билетите за срещата реванш от турнира Лига на конференциите между Арда и полския Ракув. Двубоят е на 28 август от 21:00ч. на „Арена Арда“. Касите ще бъдат със следното работно време:

ПОНЕДЕЛНИК (25 август) 10:00 - 17:00

ВТОРНИК (26 август) 10:00 - 17:00

СРЯДА (27 август) 10:00 - 19:00

ЧЕТВЪРТЪК (28 август) 10:00 до края на първото полувреме



ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ:

СЕКТОР "А" ЛОЖА 25лв

СЕКТОР "А","Б","В","ГОСТИ" - 15лв



Деца до 14-годишна възраст влизат безплатно, след попълване на

декларация за придружител