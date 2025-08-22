Треньорът на Ракув: Приятно изненадан съм от представянето на Арда

Старши треньорът на Ракув Марек Папшун заяви, че е останал изненадан от добрата игра на Арда в първия мач от плейофите за влизане в основната схема на Лигата на конференциите, който поляците спечелиха снощи с 1:0 като домакини.

"Знаех, че Арда не е случаен отбор, но определено съм приятно изненадан от представянето им. Смятам, че играха доста добре. Но ние създадохме пет чисти положения, без да считам ударите от дистанция. Да, доволни сме от победата, но трябваше да спечелим с по-голяма разлика с оглед на ситуациите, които имахме. Все пак е доста по-добре в сравнение с предишното ни домакинство в турнира на Макаби (Хайфа), в което също стигнахме до доста шансове, но пък загубихме. В това отношение считам, че направихме крачка напред", коментира Папшун.

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

"Липсваше ни ефективност в завършващата фаза, но не съм особено доволен и от представянето ни през второто полувреме, в което позагубихме ритъм. Най-силният ни период беше между 10-ата и 30-ата минута, когато състазодхе 4-5 чисти положения. Трябваше да решим мача в тези 20-ина минути. Определено през първата част контролирахме нещата и не позволихме на съперника да направи нищо.

В Полша: Ракув си играе със съдбата

След почивката обаче загубихме този контрол. Позволихме на Арда да стигне до много опасен удар от дистанция, който се удари в гредата, както и една ситуация с глава. Ние също създадохме още две чисти положения. Трябваше да вкараме още, въпреки че не бяхме на най-доброто си ниво.

Тунчев: Ние все още имаме шанс

"Със смесени чувства съм. От една страна съм щастлив, че спечелихме, защото в Европа никога не е лесно. Арда е достигнал до плейофите, което означава, че не е случаен отбор. Но от друга страна е жалко, че направихме толкова много пропуски. Трябва да вкарваме повече, особено като домакини, за да радваме нашите фенове. Именно затова не съм много доволен", каза още специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Imago