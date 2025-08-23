След загубата на Арда: вече 45 години български отбор няма победа на полска земя

Загубата на Арда с 0:1 от Ракув в Лигата на конференциите продължи тенденцията български отбори да не побеждават на полска земя в последните 45 години. За последно ЦСКА надиграва Шомберки Битом с 1:0 с гол на Спас Джевизов през ноември 1980-а.

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

След това през 1989 г. “червените” отстраняват Рух Хожув, но в гостуването завършват 1:1, преди да разгромят поляците вкъщи с 5:1.

Негативната история за българите се продължава от загубите на Литекс от Видвев Лодз с 1:4 (1999) и Висла Краков с 1:3 (2011), както и 3:0 за Заглембе срещу Славия (2016). Локо София пък прави 0:0 с Шльонск през 2011/12.

Реваншът между Ракув и Арда е другата седмица на 28 август от 21:00 часа.