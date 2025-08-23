Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. След загубата на Арда: вече 45 години български отбор няма победа на полска земя

След загубата на Арда: вече 45 години български отбор няма победа на полска земя

  • 23 авг 2025 | 13:10
  • 402
  • 0

Загубата на Арда с 0:1 от Ракув в Лигата на конференциите продължи тенденцията български отбори да не побеждават на полска земя в последните 45 години. За последно ЦСКА надиграва Шомберки Битом с 1:0 с гол на Спас Джевизов през ноември 1980-а.

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

След това през 1989 г. “червените” отстраняват Рух Хожув, но в гостуването завършват 1:1, преди да разгромят поляците вкъщи с 5:1.

Негативната история за българите се продължава от загубите на Литекс от Видвев Лодз с 1:4 (1999) и Висла Краков с 1:3 (2011), както и 3:0 за Заглембе срещу Славия (2016). Локо София пък прави 0:0 с Шльонск през 2011/12.

Реваншът между Ракув и Арда е другата седмица на 28 август от 21:00 часа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Групата на Локомотив (Пд) за лагера във Варна

Групата на Локомотив (Пд) за лагера във Варна

  • 23 авг 2025 | 13:40
  • 129
  • 0
ЦСКА си спомни за знаменитата победа на "Анфийлд"

ЦСКА си спомни за знаменитата победа на "Анфийлд"

  • 23 авг 2025 | 13:23
  • 320
  • 1
Ботев (Пд) разгроми Хебър, бразилец блесна с два гола

Ботев (Пд) разгроми Хебър, бразилец блесна с два гола

  • 23 авг 2025 | 13:01
  • 3339
  • 1
Черно море без двама за мача с Локо (Пд)

Черно море без двама за мача с Локо (Пд)

  • 23 авг 2025 | 12:45
  • 607
  • 0
ЦСКА картотекира двама нови за ЦСКА 1948

ЦСКА картотекира двама нови за ЦСКА 1948

  • 23 авг 2025 | 12:40
  • 1071
  • 4
БФС започва мащабно изследване, то ще обхване 16 отбора

БФС започва мащабно изследване, то ще обхване 16 отбора

  • 23 авг 2025 | 11:33
  • 2631
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мондиал 2025: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

  • 23 авг 2025 | 13:33
  • 6523
  • 26
Съставите на Манчестър Сити и Тотнъм

Съставите на Манчестър Сити и Тотнъм

  • 23 авг 2025 | 13:31
  • 1242
  • 5
ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

  • 23 авг 2025 | 10:58
  • 16049
  • 28
Новата треньорска въртележка обещава вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обещава вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 5932
  • 2
Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

  • 23 авг 2025 | 07:43
  • 3076
  • 5
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 2639
  • 0