Чаби Алонсо: Играхме като отбор

Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо остана доволен след успеха с 3:0 над Овиедо. Той похвали играчите си за себераздаването и за отборната игра, показана от тях на терена.

"Овиедо действаше доста прибрано. През второто полувреме и ние се върнахме назад, защото съперникът опита да ни притисне. Направихме някои важни отнемания на топката в защита и успяхме да организираме контраатаки. Но това бе много сериозен мач. Действахме добре с и без топка. Играхме като отбор. Винисиус влезе и помогна за последните два гола, което ни даде спокойствие. Ще има мачове за всички", заяви Алонсо.

"Промените от мач за мач зависят от това от какво имаме нужда на терена и от съперника, който е срещу нас. Не съм взел решение за следващия месец. Нужно е всеки в отбора да се чувства важен и да бъде готов за следващия мач. Трябва да запазим стабилната игра в представянето ни като отбор. В свеки мач ще израстваме. След мача с Осасуна, сега се видя, че има прогрес и трябва да продължим в този дух", допълни специалистът.

"Имам над 20 играчи в състава и ще опитам да изстискам най-доброто от тях. Днес Винисиус имаше важна роля, а моето желание е всички да помагат. Това ще бъде темата на този сезон", каза още наставникът.

Снимки: Gettyimages