Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Чаби Алонсо: Играхме като отбор

Чаби Алонсо: Играхме като отбор

  • 25 авг 2025 | 05:33
  • 157
  • 0

Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо остана доволен след успеха с 3:0 над Овиедо. Той похвали играчите си за себераздаването и за отборната игра, показана от тях на терена.

"Овиедо действаше доста прибрано. През второто полувреме и ние се върнахме назад, защото съперникът опита да ни притисне. Направихме някои важни отнемания на топката в защита и успяхме да организираме контраатаки. Но това бе много сериозен мач. Действахме добре с и без топка. Играхме като отбор. Винисиус влезе и помогна за последните два гола, което ни даде спокойствие. Ще има мачове за всички", заяви Алонсо.

Мбапе и Винисиус осигуриха втори и още по-убедителен успех за Реал Мадрид
Мбапе и Винисиус осигуриха втори и още по-убедителен успех за Реал Мадрид

"Промените от мач за мач зависят от това от какво имаме нужда на терена и от съперника, който е срещу нас. Не съм взел решение за следващия месец. Нужно е всеки в отбора да се чувства важен и да бъде готов за следващия мач. Трябва да запазим стабилната игра в представянето ни като отбор. В свеки мач ще израстваме. След мача с Осасуна, сега се видя, че има прогрес и трябва да продължим в този дух", допълни специалистът.

"Имам над 20 играчи в състава и ще опитам да изстискам най-доброто от тях. Днес Винисиус имаше важна роля, а моето желание е всички да помагат. Това ще бъде темата на този сезон", каза още наставникът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

"Българският" Железничар (Панчево) записа победа като гост

"Българският" Железничар (Панчево) записа победа като гост

  • 25 авг 2025 | 01:37
  • 797
  • 0
Осиек и Шопов не успяха да окажат съпротива на Хайдук

Осиек и Шопов не успяха да окажат съпротива на Хайдук

  • 25 авг 2025 | 01:10
  • 721
  • 0
Вейле продължава със загубите в отсъствието на Велков

Вейле продължава със загубите в отсъствието на Велков

  • 25 авг 2025 | 00:45
  • 524
  • 0
Мбапе и Винисиус осигуриха втори и още по-убедителен успех за Реал Мадрид

Мбапе и Винисиус осигуриха втори и още по-убедителен успех за Реал Мадрид

  • 25 авг 2025 | 00:25
  • 19212
  • 196
Александров спечели дербито с Горица

Александров спечели дербито с Горица

  • 25 авг 2025 | 00:14
  • 963
  • 0
Жиру попари Монако в добавеното време

Жиру попари Монако в добавеното време

  • 24 авг 2025 | 23:58
  • 1995
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

  • 24 авг 2025 | 22:10
  • 134566
  • 1021
Керкез с голямо обещание за ЦСКА - каза: Жал ми е за момчетата, заслужавахме победата на 100%

Керкез с голямо обещание за ЦСКА - каза: Жал ми е за момчетата, заслужавахме победата на 100%

  • 24 авг 2025 | 22:39
  • 26376
  • 113
Мбапе и Винисиус осигуриха втори и още по-убедителен успех за Реал Мадрид

Мбапе и Винисиус осигуриха втори и още по-убедителен успех за Реал Мадрид

  • 25 авг 2025 | 00:25
  • 19212
  • 196
Още един сребърен медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика

Още един сребърен медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика

  • 24 авг 2025 | 22:22
  • 8389
  • 6
Ювентус стартира успешно след голове на Дейвид и Влахович

Ювентус стартира успешно след голове на Дейвид и Влахович

  • 24 авг 2025 | 23:38
  • 8075
  • 5
Още един българин ще играе в Евролигата!

Още един българин ще играе в Евролигата!

  • 24 авг 2025 | 21:24
  • 14071
  • 8