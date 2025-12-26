Падуа, без Борис Начев, взе гейм на Милано в Италия

Отборът на Сонепар (Падуа), където играе националът Борис Начев, записа втора поредна и общо 9-а загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джакопо Кутини взеха гейм, но отстъпиха като гости на Алианц (Милано) с 1:3 (15:25, 15:25, 28:26, 26:28) в среща от 13-ия кръг, играна тази вечер.

Така Падуа остава на 9-о място във временното класиране с 4 победи, 9 загуби и 11 точки. В следващия 13-и кръг Начев и съотборниците му са домакини на гранда Валса Груп (Модена). Мачът е следващата неделя (4 януари 2026-а) от 18,00 часа българско време.

Борис Начев за пореден път остана резерва за своя тим и не се появи в игра.

Велико Машулович стана най-резултатен за Падуа с 14 точки (3 блока, 3 аса и 32% ефективност в атака - +2), а Алберто Поло и резервата Тим Хелд завършиха с 11 и 10 точки.

За домакините от Милано Ферре Регерс бе над всички, след като заби страхотните 28 точки (3 блока, 1 ас и 63% ефективност в атака - +20) за победата.

Снимки: legavolley.it