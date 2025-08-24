Италия без Даниеле Лавиа на Световното

Настоящият световен шампион Италия ще бъде без един основните си посрещачи - Даниеле Лавиа, на Мондиала във Филипините.

Италия започва подготовка за Мондиал 2025 с 15 играчи

25-годишният Лавиа е получил сериозна фрактура на четвъртия и петия пръст на дясната ръка, съпроводена с нараняване на сужохилията по време на тренировка от лагера на националния отбор на Италия във Верона вчера. Играчът веднага е бил прегледан и дори опериран в местна болница.

За съжаление възстановяването на Даниеле Лавиа ще бъде изключително дълго, като а точната му продължителност все още не може да се прогнозира. Със сигурност той ще пропусне шампионата на първенство и дори началото на клубния сезон с неговия Итас (Тренто), което ще бъде истински удар за селекционера на "Скуадра адзура" Фердинандо Де Джорджи, защото Лавиа бе ключова фигура в състава.

Днес самият играч пусна снимка в профилите си в социалните мрежи от болничното легло след операцията и с послания към феновете си:

"Операцията на ръката мина много добре! Важна стъпка, за да се върна скоро на терена и да мога да се борят заедно със съотборниците си. Сърдечни благодарности на всички за посланията, подкрепата и любовта... не знаете колко много означават тези моменти. Специални благодарности на д-р Масимо Кораин, на д-р Матиа Джардини и целия им екип за професионализма. Ще се видим много скоро".

Снимки: en.volleyballworld.com