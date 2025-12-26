Силни Християн Димитров и Самуил Вълчинов, Равена с драматична загуба в Серия А2

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и техният Конзар (Равена) записаха втора поредна и едва общо 3-а загуба от началото на сезона в италианската Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим допусна обрат и отстъпи у дома на Есенс Хотелс (Фано) с 2:3 (19:25, 25:23, 25:21, 26:28, 12:15) в мач от 12-ия кръг на първенството, игран тази вечер.

Така Равена е на второ мято във временното класиране с 9 победи, 3 загуби и 28 точки в актива си, но преди изиграването на останалите двубои от кръга. В следващия 13-и кръг, който се явява последен за първия полусезон, Димитров, Вълчинов и компания са гости на Абба (Пинето). Срещата е следващата неделя (4 януари 2026-а) от 19,00 часа българско време.

Самуил Вълчинов изигра силен мач и стана втори по резултатност с 18 точки (3 блока, 1 ас, 37% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +7).

Християн Димитров също се представи на ниво и завърши с 15 точки (1 блок и 47% ефективност в атака - +3).

Младият италиански национал с български произход Мануел Златанов пък бе над всички със страхотните 28 точки (1 блок, 1 ас, 54% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане - +12), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успех.

За тима на Фано Ян Форнал заби 24 точки (5 блока!, 49% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +5), а Максим Тонконох и Пиетро Мерло завършиха с по 19 точки за победата.

Снимки: legavolley.it