  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Атанасов, Величков и Mонца без шансове срещу Тренто в Италия

Атанасов, Величков и Mонца без шансове срещу Тренто в Италия

  • 26 дек 2025 | 22:09
  • 145
  • 0

Отборът на Веро Волей (Монца), в който играят националът Мартин Атанасов и младежкият такъв Жасмин Величков, прекъсна серията си от 3 поредни победи и допусна 9-а загуба от началото на сезона в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим нямаше шансове и падна у дома от шампиона Итас (Тренто) с 0:3 (21:25, 15:25, 22:25) в мач от 13-ия кръг на шампионата, игран тази вечер.

Двата отбора ще играят отново един срещу друг в 1/4-финал за Купата на Италия. Срещата е в понеделник (29 декември) от 21,30 часа българско време в Тренто.

Най-лудото “българско” дерби в Италия донесе победа на Жасмин Величков и Мартин Атанасов
Най-лудото “българско” дерби в Италия донесе победа на Жасмин Величков и Мартин Атанасов

Във временното класиране за първенството Монца е на 8-о място във временното класиране с 4 победи, 9 загуби и 12 точки. В следващия 14-и кръг Атанасов, Величков и съотборниците им ще са отново домакини, но на коравия тим на Рана (Верона). Двубоят е следващата неделя (4 януари 2026-а) от 19,00 часа българско време.

Мартин Атанасов започна като титуляр за Монца, но бе сменен във втория гейм, като завърши с една единствена точка при 13% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане.

Жасмин Величков пък направи силно включване, като игра през цялата трета част и се отчете с 5 точки (1 блок, 80% ефективност в атака и 75% позитивно посрещане - +4).

Единственият, който се представи на добро ниво, беше Кристиан Падар, който реализира 15 точки (1 блок, 1 ас и 57% ефективност в атака - +5), а Ерик Рьорс приключи с 8 точки.

За шампионите от Тренто Жорди Рамон реализира с 13 точки (1 блок, 2 аса, 59% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +3), а Тео Форе и Алесандро Микиелето добавиха 11 и 10 точки за победата.

Снимки: legavolley.it

