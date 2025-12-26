Илия Петков и Гротадзолина със загуба №13 в Италия

Националите Илия Петков, Георги Татаров и техният Юаса Батери (Гротадзолина) записаха 13-а поредна загуба от началото на сезона в италианската Суперлига. Играчите на Масимилиано Ортензи паднаха като гости на Рана (Верона) с 0:3 (21:25, 19:25, 16:25) в двубой от 13-ия кръг, игран тази вечер.

Илия Петков и Гротадзолина с 12-а поредна загуба в Италия

Така Гротадзолина продължава да е на последното 12-о място във временното класиране без победа и със само две спечелени точки до момента. В следващия 14-и кръг Петков, Татаров и съотборниците им са домакини на Чистерна Волей в битка на дъното. Мачът е следващата неделя (4 януари 2026-а) от 19,00 часа българско време.

Илия Петков игра цял мач и завърши с 6 точки (3 блока и 43% ефективност в атака).

Георги Татаров пък така не се появи в игра за Гротадзолина.

Джулио Магалини пък стана най-резултатен за гостите с 10 точки (1 блок, 45% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +2).

За Верона Дарлан Соуса реализира 15 точки (3 блока, 2 аса и 53% ефективност в атака - +1). Франческо Сани и Александър Неделкович добавиха по още 11 точки за победата.

Снимки: legavolley.it